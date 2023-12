La borsa di studio ricordo di Serena Leoni.

Salvatore Leoni, abitante di Arzachena, qualche giorno fa ha contattato l’istituto alberghiero di Arzachena per organizzare la premiazione dei 4 studenti più meritevoli con una borsa di studio intitolata a Serena Leoni, sua figlia.

La ragazza frequentava il corso di accoglienza nella stessa scuola e aveva 16 anni, quando è rimasta vittima, 40anni fa, di un grave incidente. Salvatore Leoni, attraverso un’insegnante amica di famiglia, Laura Pirredda, ha voluto legare per sempre il ricordo di Serena alla scuola, con l’istituzione di questa borsa di studio che ha visto la premiazione di 4 ragazze: Valeria Melis, Gioia Di Turco, Asia Pirellas e Irene Rubeddu. Era presente anche Serena, attraverso il ricordo della cugina Laura e degli altri familiari presenti.

Serena era una studentessa della scuola alberghiera di Arzachena, aveva tanti interessi e mille sogni, era in anticipo di un anno rispetto ai tempi di studio e aveva già programmato il suo futuro universitario. Non sapremo mai nulla di come sarebbe andata la sua vita. Ma adesso, sappiamo che attraverso questa borsa di studio, una parte dei suoi sogni e dei suoi programmi potranno essere realizzati dalle 4 vincitrici.