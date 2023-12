Non causò la morte del ladro nel suo distributore, assolto Lucio Filipeddu

Assolto Lucio Filipeddu.

Lucio Filipeddu, imprenditore della Gallura, è stato ieri assolto dalla corte d’appello di Cagliari. Era da 9 anni accusato di aver causato la morte di un ladro sorpreso nel suo distributore.

Il ladro, Franco Salvatore Muggiolu, 25enne era scappato a piedi con passamontagna e piede di porco. Filipeddu lo inseguì col suo Fiorino. Ma il ragazzo cadde a terra, battendo la testa mortalmente.

Da qui il processo per Filipeddu, accusato prima di omicidio preterintenzionale, nell’ipotesi che avesse investito Muggiolu. Processo finito in Cassazione, con l’annullamento della sentenza e la restituzione alla corte d’appello di Cagliari, venendo assolto. Poi altre accuse, con la condanna in primo grado per omicidio colposo a 10 mesi di reclusione. La sentenza di appello, ieri, ha ribaltato la sentenza di primo grado. Come si legge sull’Unione Sarda, per Lucio Filipeddu ieri in appello è arrivata l’assoluzione.

