Il mercato di San Pantaleo resta chiuso.

“Oggi nel Comune di Olbia c’era la chiamata per l’assegnazione degli stalli ambulanti nel mercato provvisorio nel piazzale della stazione. Alla chiamata della scelta non si è presentato nessun Ambulante, perché sono già titolari di stallo a San Pantaleo”, ha detto Pietro Giordo, presidente regionale dell’Associazione nazionale ambulanti Ugl.

Presto ci sarà la decisione del primo ricorso al Tar, in merito alla decisione del sindaco di spostare il mercato. La decisione si terrà il 17, mentre è stato depositato un secondo ricorso sull’ordinanza di chiusura del mercato di San Pantaleo. Contro questa gli ambulanti avevano organizzato una petizione, che era stata firmata da tantissimi clienti del mercato e da molti turisti.

Per il primo ricorso la decisione del Tar si terrà il 17 maggio.

“Ora attendiamo la decisione del Tar Sardegna, per i due ricorsi presentati – fa sapere tramite una nota il presidente Giordo – dove si evidenzia soprattutto il rimborso per il mancato guadagno di tutte le attività commerciali in area pubblica. Ora il Comune deve sperare che i commercianti in sede fissa non avanzino un altro ricorso per il mancato introito”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui