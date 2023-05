Gli Zero Assoluto tornano e omaggiano l’Isola con il loro singolo “Sardegna”

Il nuovo singolo degli Zero Assoluto.

l duo pop romano composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, torna con “Sardegna”, un brano estivo dolcemente nostalgico che ripercorre ricordi ed emozioni di un’estate, come loro stessi ci raccontano: “Questa canzone è nata in poche ore. È una sequenza di immagini che si susseguono tra ricordi, nostalgia e promesse”.

È un pezzo che evoca suoni, profumi, desideri, sensazioni forti e allo stesso tempo lontane. La abbiamo scritta con la collaborazione di svegliaginevra, una giovanissima cantautrice che apprezziamo molto”. La produzione di “Sardegna” è stata affidata a Federico Nardelli e Giordano Colombo, che hanno saputo restituire le sonorità e le atmosfere giuste per il brano, strizzando l’occhio alle vecchie canzoni degli Zero Assoluto.

Dopo sei anni finalmente il gruppo torna dal vivo con due concerti evento al Fabrique di Milano il 20 maggio (Sold-out) e al Palazzo dello Sport di Roma il 12 novembre. In queste due occasioni speciali gli Zero Assoluto proporranno tutta la loro discografia ripercorrendo i 20 anni di carriera, dai successi dei primi anni Duemila fino agli ultimi brani usciti. Non mancheranno ospiti e sorprese che verranno annunciati in seguito.

La storia degli Zero Assoluto (Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi) inizia tra i banchi del Liceo Classico Giulio Cesare di Roma. I singoli a cavallo dei primi Duemila, tra cui “Mezz’ora”, la stabile presenza in programmi su RTL 102.5 e il lancio del primo album “Scendi” fortificano l’immaginario del duo che nel 2005 raccoglie il primo grandissimo successo con “Semplicemente” (doppio disco di platino), seguito nel 2006 dalla memorabile partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Svegliarsi la mattina”, singolo più venduto dell’anno in Italia.

