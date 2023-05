Gli ambulanti di San Pantaleo protestano e attendono la pronuncia del Tar.

Nel primo pomeriggio, a partire dalle 16:30, un gruppo di venditori ambulanti, supportati dall’Associazione Nazionale Ambulanti UGL, si sono riuniti davanti il Municipio di Olbia per protestare contro lo spostamento del mercatino dalla frazione di San Pantaleo a un parcheggio vicino alla stazione ferroviaria.

I manifestanti, che sostengono che il ricavo del mercato estivo nella frazione di Olbia rappresenti il loro sostentamento durante l’inverno, chiedono al sindaco Settimo Nizzi di ritirare l’ordinanza con cui ha bloccato l’avvio del mercato nella frazione, spostandolo poi nel parcheggio in città. Tuttavia, il sindaco ha mantenuto la sua posizione, sostenendo che mancano le condizioni di sicurezza necessarie per tenere il mercato e che verranno adottate le misure necessarie sulla base di un piano di “Safety e Security”. La decisione finale spetterà al Tar, che dovrà pronunciarsi il 17 maggio, ma il mercato è previsto per giovedì 18 maggio, nel nuovo sito del parcheggio dietro la stazione ferroviaria.

