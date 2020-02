Le richieste contro il coronavirus.

Nessun assalto, come si è visto nelle farmacie e nei supermercati di Lombardia e Veneto. Ma da ieri sera tutti, in maniera più o meno disinvolta, hanno iniziato a mettere nel carrello o ad adocchiare il flacone dell’amuchina e controllare le scorta delle mascherine del punto vendita più vicino.

Al negozio Acqua & Sapone di zona aeroporto a Olbia confermano che le richieste sono schizzate alle stelle, mentre in molti Conad gli scaffali sono vuoti o in via di esaurimento. Così come nella parafarmacia che si trova nel centro commerciale Olbia Mare.

Stessa sorte nei supermercati di Arzachena o a Tempio. In tanti, approfittando della spesa, hanno infilato nel carrello anche una confezione di amuchina. Perchè prevenire, in questo caso, è molto meglio che curare.

