Il vippone del Gf Maestrelli a San Teodoro, con lui un altro famoso

Le vacanze di Andrea Maestrelli in Sardegna.

Anche Andrea Maestrelli ha scelto la Sardegna e in particolare la Gallura per trascorrere le sue vacanze. Il vippone del Grande Fratello si sta godendo il suo meritato riposo a San Teodoro dopo la partecipazione all’ultima edizione del reality.

Non è solo in vacanza, in quanto con lui c’è anche una coppia di amici. Uno dei due è famosissimo ed è il rapper italiano Briga, nome d’arte di Mattia Bellegrandi. Andrea Maestrelli ha partecipato al Grande Fratello, dove si è fatto conoscere al grande pubblico con una nuova veste. Abbandonato il calcio, l’ex vippone si occupa di moda e spettacolo.

Nella casa del Gf ha stretto molta amicizia con Antonio Spinalbese, ex di Belen Rodriguez ed è molto amico di Briga, che ha partecipato ad Amici 14 e si trova in vacanza con lui e la moglie Arianna Montefiori. Non è la prima volta che la Gallura diventi meta di ex del Grande Fratello quest’anno. A luglio in Costa Smeralda erano arrivate le ex gieffine Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Giaele De Donà e Daniele Del Moro, ma anche Soleil Stasi. Le ragazze avevano trascorso qui le vacanze, ma erano finite male a causa di una rissa.

