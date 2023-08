Scontro tra due auto all’ingresso di Olbia, 30enne ferito

Brutto incidente a Olbia.

Uno scontro tra due auto, con una che si è ribaltata. Intorno alle 14:30, per cause in corso di accertamento, è avvenuto un incidente sulla strada statale 131, all’ingresso di Olbia. Le due auto, secondo una dinamica da verificare da parte della polizia locale, si sono scontrate.

Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza lo scenario e collaborato con i sanitari del 118. Uno dei conducenti un ragazzo di 30 anni circa è stato trasportato in ospedale. Il traffico ha subito rallentamenti e la strada è stata chiusa per diverso tempo.

