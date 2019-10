Anziani abbandonati, sequestrata una casa di riposo in Gallura

L’intervento dei carabinieri.

I carabinieri del Nas di Sassari, a conclusione di complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Tempio Pausania, nei confronti di una struttura ricettiva per anziani (comunità alloggio), al cui titolare è stata applicata la misura cautelare del “divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali”.

Il predetto risulta indagato per abbandono di persone incapaci, per aver alloggiato anziani non autosufficienti nonostante l’inadeguatezza della struttura e del personale impiegato, e per aver rilasciato false dichiarazioni all’atto della richiesta di autorizzazione all’attivazione di una comunità integrata sebbene sprovvisto di idoneo titolo abilitativo.

L’indagine, nata nel mese di aprile 2019 con la finalità di verificare lo standard nell’offerta socio-assistenziale del territorio, è parte integrante dei continui controlli e verifiche che sistematicamente i Nas eseguono nel corso delle attività istituzionali.

