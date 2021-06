L’incidente nel primo pomeriggio a Tempio.

Brutto incidente poco prima delle 13 a Tempio Pausania dove un uomo è finito con l‘auto contro un muro in via Guglielmo Marconi. Mentre era alla guida della sua auto, probabilmente a causa di un malore, il conducente non è riuscito frenare andando violentemente a sbattere sul muro.

Subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Tempio, che hanno messo in sicurezza la strada e partecipato alle operazioni di soccorso. Dopo le prime cure dei sanitari del 118, l’uomo è stato trasportato in elicottero a Sassari. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale.

