A giudizio la giunta di Alà dei Sardi.

L’appalto per la mensa della scuola dell’infanzia di Alà dei Sardi finisce in tribunale. A giudizio, per abuso d’ufficio, finisce l’intera giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Ledda.

Secondo la Procura della Repubblica di Sassari, avrebbe intenzionalmente procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale alla cooperativa sociale Senalonga Arl.

Per gli inquirenti l’amministrazione comunale avrebbe favorito la cooperativa Senalonga non osservando il codice degli appalti, non osservando l’articolo 51 del relativo decreto legislativo.

