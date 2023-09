Il collegamento ferroviario Olbia-aeroporto.

La Commissione tecnica per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) del ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il collegamento ferroviario Olbia-aeroporto “Costa Smeralda”. Il progetto è stato valutato positivamente in termini di compatibilità ambientale e per l’assenza di impatti negativi sulla zona “Natura 2000” della Zona a Protezione Speciale (ZPS) “Isole del nord est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro“.

Questo collegamento ferroviario, finanziato e implementato con le risorse del Pnrr, prevede la costruzione di una tratta ferroviaria di circa 3,4 chilometri a binario singolo, non elettrificato ma con le specifiche tecniche per una futura elettrificazione. Il collegamento si estenderà da Olbia all’aeroporto Costa Smeralda e includerà una stazione nell’aeroporto stesso.

La stazione all’aeroporto sarà situata a circa 300 metri dall’accesso alle partenze, su un viadotto a un’altezza di circa 8 metri dal suolo. Sarà un punto di connessione tra l’aeroporto commerciale e l’Aviazione generale, che gestisce i voli privati. Il percorso includerà una sezione in rilevato, una galleria di circa 450 metri, un passaggio sotto la strada statale 729 (Sassari-Olbia) e un viadotto in direzione dell’aeroporto. La stazione nell’aeroporto avrà due binari di servizio coperti da pensiline.

La realizzazione del progetto è finanziata con 170 milioni di euro dal Pnrr, e il termine previsto per il completamento del collegamento ferroviario è il 2026.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui