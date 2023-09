Le ipotesi sul camper esploso nella spiaggia di Bados a Olbia.

Il giorno dopo la tragedia avvenuta a Bados, nel comune di Olbia, ci sono numerosi interrogativi sulle circostanze dell’incidente. Un bambino di appena 10 anni è morto in un incendio all’interno di un camper, mentre la sua famiglia era in vacanza con un gruppo di amici italiani e romeni.

È molto probabile, anche se rimane da confermare, che ci sia stata una perdita di gas dalla bombola di una cucina da campeggio. Successivamente, il fuoco sarebbe scaturito da un’esplosione all’interno di uno dei camper, dei quali ce n’erano tre parcheggiati in modo prolungato nelle vicinanze della spiaggia.

La comitiva di italiani e romeni era giunta in Gallura nei giorni precedenti, viaggiando a bordo di un camper per trascorrere le vacanze nella località in cui si è verificata la tragedia. Tuttavia, va sottolineato che l’area in cui il veicolo era parcheggiato al momento dell’esplosione non era designata per il campeggio e non era dotata di spazi adeguati per tali attività.

Nel frattempo, il padre del bambino deceduto, Daniel Romulus Imbuzan, di origini romene, è attualmente ricoverato a Sassari a causa delle gravi ustioni riportate sul 40% del corpo. La madre del bambino, Tatiana Lisi, ha riportato ferite meno gravi ed è ancora in uno stato di shock.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, si è recato sul luogo dell’incidente ieri pomeriggio. Profondamente scosso dalla tragica situazione, il sindaco ha annunciato che fornirà supporto alle persone rimaste sfollate a causa dell’incendio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui