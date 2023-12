Gli appuntamenti di Natale e Santo stefano in Gallura

Una lista di appuntamenti di Natale e Santo Stefano in Gallura.

Durante queste giornate di festa e vacanza, sono numerose le iniziative dei comuni per divertire, rilassare e intrattenere i cittadini. E nonostante la crisi generalizzata, lo sforzo delle amministrazioni per regalare qualche momento lieto alla popolazione si vede.

Arzachena.

Gli eventi di Arzachena per il 25 e il 26 dicembre 2023 si concentrano nell’audutorium multimediale di via Paolo Dettori. Sarà possibile pattinare sul ghiaccio presso la pista presente nel giardino dell’auditorium, La pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà operativa fino al 31 gennaio 2023, dalle 15:30 alle 21:00, la mattina su prenotazione per gruppi. Inoltre, allinterno dell’auditorium, sarà possibile assistere alla proiezione dei film “Prendi il volo” il 26 dicembre alle ore 16:00, e alla proiezione del film “Wonka“, alle ore 18, sempre il 26 dicembre.

Budoni.

A Budoni il 25 e il 26 dicembre sarà possibile pattinare sul ghiaccio nella pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande della Sardegna, ben 450 metri quadrati, aperta anche il 25 e il 26, in piazza Giubileo e tutti i giorni dalle 16:30 alle 23:00 e il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 23:00

Calangianus.

Il 26 dicembre sarà aperto il presepe vivente di “Pasca Natali”. Il programma è veramente ricco: dalle ore 11:30 apertura presepe nei pressi della parrocchia. Aprono anche botteghe e punti ristoro. Alle ore 13, invece, presso il sagrato del museo di arte sacra, i danzatori della scuola di ballo New Dance Gallura del maestro Stefano Corongiu, si esibiranno alla corte di Re Erode. Alle ore 14:30 canti a ghitterra con Vincenzo Murino – Itinerante, mentre alle ore 15:30 per i più piccoli giro in calessino. Seguirà alle ore 16:30 l’esibizione del Gruppo Mini Folk Tamponeddu di Luras e alle ore 18 l’esibizione itinerante del coro “Su Bubugnulu” di Luras.

Olbia.

Senza dimenticare gli appuntamenti con la Santa Messa di Natale il 25 dicembre, a Olbia è possibile pattinare sul ghiaccio tutti i giorni, anche a Natale. Il 26 in piazza Crispi alle ore 17 è prevista la manifestazione “Giochi e Arte Tradizionali”, dove verrano insegnati e illustrati i giochi di strada tradizionali dei nostri nonni e dei nostri genitori. Ingresso libero.

San Teodoro.

A San Teodoro il 26 dicembre alle ore 21, presso il teatro comunale “La cupola” l’associazione culturale “Coro Aldia” ha organizzato il concerto del famoso cantante sardo Piero Marras.

Santa Teresa Gallura.

A Santa Teresa Gallura, il 25 e il 26 dicembre, presso il cineteatro Nelson Mandela sarà possibile assistere alla proiezione del film della Disney “Wish” alle ore 18 e del film di Ficarra e Picone “Santocielo” alle 21:15. Inoltre nella biblioteca e mediateca comunale sono disponibili il 25 dicembre una serie di libri e di film a tema natalizio di vari generi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui