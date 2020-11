Il premio al Li Neuli Country Club di San Pantaleo.

Li Neuli Country Club vince due medaglie d’oro ai World Luxury Hotel & Restaurant Awards, ottenendo il premio come il migliore hotel in Europa nella categoria Luxury Boutique Retreat.

Anche il ristorante italiano dell’albergo di lusso è risultato il migliore nel sud Europa nella categoria Fine Dining Cuisine. L’hotel si trova tra San Pantaleo e Arzachena e Baja Sardinia, immerso nella macchia mediterranea della Costa Smeralda. Ha cinque suite eleganti e moderne firmate Eric Kuster, uno dei più famosi interior designer del design di lusso.

Dentro l’hotel si trova il premiato ristorante italiano Li Neuli, in un ambiente rustico ma elegante, un ristorante peruviano-nikkei e un Cocktail Wine Bar. A causa della situazione epidemiologica la cerimonia di consegna del premio è stata posticipata al 2021. “Questo prestigioso riconoscimento ci incoraggia a guardare con ottimismo al futuro e continuare la nostra ricerca dell’eccellenza per offrire ai nostri ospiti italiani e internazionali sempre qualcosa di unico e memorabile. Li Neuli rappresenta, infatti, l’anima alternativa di Porto Cervo, grazie a una proposta più green, rilassata e riservata”, ha dichiarato Stefano Cuoco, amministratore delegato di Mine & Yours Group, la compagnia internazionale che gestisce anche una serie di hotel di lusso tra la Puglia, Londra, New York e Dubai.

