La nuova area fitness a Calangianus.

Ora a Calangianus c’è una palestra a cielo aperto. Sono stati conclusi i lavori per la realizzazione dell’area fitness in piazza Cassitta, con numerosi macchinari per mettersi in forma.

Il nuovo percorso fitness immersa tra i sugheri, è spettacolare: c’è tutto il necessario per tonificare gambe, braccia e fare gli addominali, in tutto una decina di attrezzi. Per realizzare questo importante intervento, il Comune aveva chiesto un finanziamento di 75mila euro, che comprendono anche altri lavori a favore delle attività ludiche per i residenti.

Per grandi e piccini, nuove attività di svago nel paese. “Dopo questo intervento poseremo delle nuove aree gioco per i bambini nel parco Siddaiu – spiega il sindaco Fabio Albieri -. Quelle vecchie le abbiamo già tolte e faremo lo stesso anche per quanto riguarda la scuola dell’infanzia Ines Giagheddu, dove ci saranno anche giochi in più. Si tratta di un progetto unico, del quale abbiamo ricevuto un finanziamento statale e affidato alla stessa ditta l’esecuzione dei tre interventi”.