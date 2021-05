Sono state oltre 950 i controlli nei porti della Gallura.

Continuano i controlli del Corpo forestale per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza sanitaria Agli arrivi in Sardegna. Tra le ore 18 del 30 aprile e le ore 18 del 1 maggio sono state oltre 950 le persone controllate tra Olbia e Golfo Aranci

sono stati effettuati 3.325 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 1.374 nell’aeroporto di Cagliari e 454 in quello di Alghero; 844 nel porto di Olbia, 467 in quello di Porto Torres, 121 a Golfo Aranci, 42 a Cagliari e 23 ad Arbatax.

E’ stata notificata una contestazione, a Golfo Aranci, per mancata registrazione sull’applicazione “Sardegna sicura”. Sono stati effettuati anche 59 controlli nel territorio e notificate tre contestazioni

(Visited 287 times, 287 visits today)