Nasce OggiNuoro, si allarga la famiglia dei quotidiani nati in Gallura

Un nuovo sito per la provincia di Nuoro.

Dopo Sassari, la famiglia dei quotidiani locali nata da GalluraOggi si allarga ancora. È nato OggiNuoro, il giornale che racconterà la Barbagia, l’Ogliastra ed il capoluogo ai piedi del monte Ortobene.

Una decisione quasi obbligata vista la continuità di molti territori e comuni unita alla vocazione che ha sempre contraddistinto il nostro modo di fare informazione, con attenzione alle notizie più locali e anche più piccole.

L’obiettivo per noi resterà sempre lo stesso: raccontare la provincia prestando attenzione a tutti. Un nuovo quotidiano, quindi, che speriamo possa diventare presto un punto di riferimento per migliaia di lettori ogni giorno come lo sono ora GalluraOggi e SassariOggi.

