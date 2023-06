Marchio Deco al Gin Rena 41 di Arzachena

Il Gin Rena 41 ottiene l’iscrizione al registro del marchio Dec. (denominazione comunale di origine) riservato ai prodotti made in Arzachena. Dopo il sopralluogo, la commissione esaminatrice ha approvato il prodotto dell’azienda agricola Greenitaly park srl di Robert Ruzittu e Alberto Chiolerio. Promuovendo il Gin Rena 41 come meritevole del logo che riconosce il legame col territorio arzachenese, la qualità dei metodi di produzione e ne garantisce la specificità. Il regolamento per l’attribuzione del marchio De.Co. è stato approvato nel 2019 dal Consiglio comunale. L’iniziativa del marchio Deco al Gin REna 41 è promossa dalla delegata alle Attività Produttive del Comune di Arzachena, Stefania Fresu.

La delegata Fresu

“Le attività legate al marchio Deco riprendono a pieno regime dopo un periodo di stop. Gli incontri con gli imprenditori agricoli condotti nell’ultimo anno confermano l’entusiasmo nell’aderire a questa iniziativa pensata dal Comune per tutelare e promuovere le produzioni agroalimentari legate al territorio di Arzachena e alle sue tradizioni – afferma Stefania Fresu -. Sotto il marchio Deco vorrei riunire tutte le realtà produttive locali. Affinché rafforzino la loro presenza sul mercato e diventino una vera e propria attrazione turistica. Oltre che un’occasione per divulgare le peculiarità della nostra destinazione. In autunno organizzeremo ulteriori incontri ed eventi ad hoc”.

La commissione

La commissione formata da Nicolina Pirina, Mario Azara, Paola Columbano, Antonio Usai e dalla delegata alle Attività Produttive, Stefania Fresu, con l’assistenza tecnica del dirigente del settore Turismo e Attività Produttive, Salvatore Tecleme, ha testato il prodotto. Ha verificato le schede tecniche, i metodi di produzione e di distillazione del gin creato con bacche di ginepro selvatico, foglie di mirto, elicriso, scorza di limone, scorza di pompelmo e altre 14 specie botaniche che ne determinano l’aroma unico. Per l’ammissione al registro De.co. è stata determinante anche la politica sostenibile adottata dall’azienda nei metodi produttivi, che valorizzano la materia prima, evitando il più possibile scarti e spreco alimentare, e impiegano solo plastica riciclata per creare il sigillo.

I prodotti ammessi nel registro fruiscono della promozione attraverso i canali e le attività di comunicazione istituzionale dell’Ente, e le aziende coinvolte negli eventi di promozione territoriale finanziati dal Comune. Il logo del marchio Deco è stato creato da Gianfranco Fois e donato al Comune di Arzachena.

La commissione si riunirà periodicamente a partire dal mese di ottobre. Esaminerà le richieste di iscrizione in fase di preparazione da parte di produttori di formaggio, miele e vino. Il regolamento che definisce le modalità di iscrizione e quelle di attribuzione del marchio è pubblicato nella sezione Regolamenti del sito www.comunearzachena.it

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui