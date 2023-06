Un leone in piazza a La Maddalena: una statua col simbolo della città

Un leone in bronzo a La Maddalena, è il simbolo della città

La Maddalena celebra la sua storia e domani sarà inaugurata la statua in bronzo di un leone, simbolo della città. Sono passati 130 anni da quando il Re d’Italia Umberto I con proprio Regio Decreto attribuì ala città uno stemma civico. Nell’atto, datato 18 giugno 1893 è custodito nella sala del consiglio comunale, si legge: “Ci piacque con Nostro Decreto concedere a La Maddalena la facoltà di fare uso di uno speciale stemma civico. Perciò in virtù della nostra Autorità Reale dichiariamo spettare il diritto di fare uso del Leone mirante e vigilante in maestà”. L’amministrazione comunale, per celebrare la ricorrenza, ha commissionato un monumento alto quattro metri. La statua è costituita da un basamento di granito e un leone in bronzo e l’inaugurazione sarà venerdì mattina nei pressi di piazza Comando, all’anagrafe piazza Umberto I.

“Sarà un altro sito da visitare in chiave turistico-culturale – commenta Fabio Lai, sindaco di La Maddalena -. Il nostro paese sta andando verso una importante trasformazione e non sarà più una mera destinazione balneare. La nostra città è ricchissima di storia dobbiamo essere bravi noi a saperla valorizzare e saperci raccontate. C’è tanto mercato nel settore del turismo-cultura, noi abbiamo le carte in regola per poterci inserire con forza”.

Per l’inaugurazione della statua, che sarà sistemata tra le bandiere di Cala Mangiavolpe, arrivano le disposizioni del Comune. “Si informano i cittadini che nella giornata di domani 16 giugno 2023 il tratto di strada tra la rotonda dell’Ancora ed il parcheggio delle Poste, in via Amendola, verrà chiuso dalle ore 10:30 alle ore 12:00 per la cerimonia di inaugurazione del nuovo monumento”.

