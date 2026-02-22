Arzachena in lutto per Raffaele, addio a un pilastro del volontariato

Arzachena in lutto per Raffaele Dappello

La comunità di Arzachena si stringe nel dolore per la perdita di Raffaele Dappello, venuto a mancare all’età di 74 anni. La notizia ha scosso profondamente non solo i familiari, ma l’intera cittadina, dove Raffaele era conosciuto e stimato per il suo instancabile impegno nel sociale.

Il cordoglio dell’Avis

Particolarmente toccante è il ricordo giunto dall’Avis di Arzachena, associazione di cui Dappello era un socio storico e una figura di riferimento. I colleghi lo descrivono come un “amico e un fratello“, sottolineando come la sua dedizione e la sua abilità manuale fossero fondamentali per la vita associativa.

“Ci lascia una persona fondamentale che, con la sua presenza e il suo essere un grande ‘tuttofare’, ha valorizzato la nostra realtà avisina,” dichiarano i soci in una nota colma di commozione. “A volte burbero, ma con un cuore grande: ci mancherà la fortuna di aver condiviso con lui un pezzo di percorso di vita.”

Raffaele lascia le sorelle Gavina Rosa e Graziella (con Bachisio), il fratello Rino e i nipoti tutti, che ne hanno dato il triste annuncio.

I funerali si svolgeranno domenica 22 febbraio alle ore 12:00, presso la Chiesa Santa Maria della Neve (Tempio Nuovo) ad Arzachena. Il corteo funebre partirà dalla Camera Mortuaria del Cimitero locale.

Con la sua scomparsa, Arzachena perde un uomo di altri tempi, capace di trasformare il proprio tempo in un dono prezioso per gli altri.

