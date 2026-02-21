Un ferito con lo scooter a Olbia: “C’è un pirata della strada in fuga”

Incidente con un ferito che viaggiava sullo scooter a Olbia

Un uomo che viaggiava in scooter è rimasto ferito in corso Vittorio Veneto, secondo i presenti “c’è un pirata della strada in fuga”. Mentre i soccorritori si stavano occupando di soccorrere l’uomo, i testimoni raccontavano di aver visto un’auto arrivare di corsa, provocare l’incidente e poi scappare.

L’ incidente si è verificato da poco in corso Vittorio Veneto, all’angolo con via Liguria. Il pirata della strada avrebbe causato la caduta dell’uomo che viaggiava su uno scooter Burgman blu. Secondo le testimonianza l’impatto è stato forte e lo scooterista sarebbe finito pure contro un albero. Immediato l’intervento del 118 con l’ambulanza che si sta occupata del trasferimento in ospedale. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i vigili del fuoco per gestire l’emergenza. Il traffico ha subito rallentamenti a causa dell’incidente. Le autorità stanno cercando di identificare il responsabile.

