Nuovo Pronto soccorso a Olbia: c’è la Tac interna, aprirà a breve

Il nuovo Pronto soccorso a Olbia.

Gli accessi quotidiani all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia hanno già ripreso a salire, registrando circa 160 pazienti al giorno, un dato destinato a impennarsi con il flusso turistico estivo fino a punte di 250 ingressi giornalieri ad agosto. Per fronteggiare questa notevole pressione che genera circa 143.00 contatti annui, l’imminente apertura entro giugno del rinnovato presidio di emergenza-urgenza viene considerata fondamentale.

Nonostante le lavorazioni esterne siano ancora in corso, i principali interventi strutturali sono conclusi e si attende solo il completamento degli arredi. Il piano di ampliamento prevede l’aggiunta di oltre 500 metri quadrati, configurando una riorganizzazione dei flussi con una sala d’attesa vetrata e separata dai locali assistenziali. L’innovazione principale è rappresentata dall’integrazione di una Tac direttamente nell’area di emergenza, un primato a livello regionale volto a velocizzare le diagnosi complesse.

La strategia assistenziale mira a includere a breve anche la guardia medica per smistare i codici minori e ridurre le attese. La direzione locale sottolinea l’importanza di questa rete sinergica per residenti e vacanzieri, supportata da servizi stagionali specifici. Sul piano del personale restano tuttavia da sciogliere i nodi legati alle proroghe dei contratti a gettone e al necessario potenziamento dell’organico infermieristico.

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