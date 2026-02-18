Da Forza Italia e Fdi attacchi per l’assenza del Direttore generale alla Asl Gallura

Che la sanità in Gallura non sia in ottime condizioni è palese e la Asl senza il Direttore generale non aiuta a risolvere i problemi. La Giunta Todde deve ancora sciogliere gli ultimi nodi, che riguardano i vertici delle aziende sanitarie in Gallura e a Cagliari. Da Forza Italia e Fratelli d’Italia arrivano attacchi alla presidente Alessandra Todde, che è anche assessora alla Sanità. Le ultime nomine dovrebbero arrivare a breve, nel frattempo scatta il pressing finale dell’opposizione. Tra commissariamenti, nomine, ricorsi, nuove nomine e posti vacanti la Gallura è uno dei territori dove gli effetti sono più pesanti.

Angelo Cocciu: “In Gallura la sanità al tracollo”

“In Gallura la sanità è al tracollo e l’ho dimostrato anche in Consiglio comunale – spiega Angelo Cocciu, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale -. Da quando c’è questa maggioranza Todde i problemi si sono triplicati e non si stanno ponendo dei rimedi”. L’esponente azzurro critica la gestione della sanità. “Pensavamo che questa maggioranza, in virtù anche degli errori fatti nel passato con nomina di un assessore assolutamente non competente e di direttori generali che sono cambiati in corso d’opera, avesse imparato la lezione. Invece ora nominano un direttore generale della sanità generale che arriverà da fuori e non si vedono ancora le nomine dei nuovi direttori generali, come in Gallura. Siamo molto preoccupati per quello che sta succedendo, soprattutto nel mio territorio”.

Cristina Usai: “Inaccettabile il rinvio di una nomina essenziale”

L’assenza di un direttore generale per la Asl Gallura secondo la consigliera regionale Fdi, Cristina Usai, “è una condizione gravissima che lascia senza guida una delle aziende sanitarie più importanti e complesse della Sardegna”. Per l’esponente arzachenese di Fratelli d’Italia “è inaccettabile che, mentre cittadini e operatori affrontano carenze di personale e servizi in difficoltà, la presidente-assessore continui a rinviare una nomina essenziale per garantire programmazione, responsabilità e continuità amministrativa.

La sanità non può essere gestita a tempo perso né piegata a logiche politiche: prenda subito la decisione, perché la situazione sta peggiorando giorno dopo giorno. La Gallura ha l’urgente necessità di una direzione stabile e funzionale”.

