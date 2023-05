Assolto un 41enne di Arzachena.

Mario Olianas, un 41enne di Arzachena, è stato assolto per la quarta volta. Era stato imputato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, ma il suo avvocato, Maria Assunta Argiolas, ha dimostrato che coltiva la cannabis per uso personale e terapeutico. Durante i processi precedenti, ha sempre affermato di non essere uno spacciatore e di utilizzare la marijuana per curarsi.

Nell’ultimo processo, è stato ascoltato e ha fornito spiegazioni sul motivo della coltivazione. La sua difesa ha presentato documentazione, tra cui certificati medici, per dimostrare che la cannabis viene coltivata solo per uso personale. La sentenza ha riconosciuto l’assoluzione di Olianas perché l’azione non costituiva reato.

Olianas utilizza la marijuana per alleviare il dolore causato da una malattia genetica rara, seguendo corsi per preparare la sua terapia. La sua prima assoluzione risale a giugno 2019, seguita da altre due in dicembre dello stesso anno e gennaio 2022.

