L’hotel di Bados è all’asta.

Ha dominato per decenni nella strada principale per Bados e per molti un monumento del degrado. Ora, lo scheletro dell’albergo “della vergogna” è finito all’asta al tribunale di Tempio e potrà avere un parziale futuro.

La struttura, situata nella frazione di Pittulongu, in località Bados, a un prezzo di 2.187.000 e si trova a 300 metri dalla spiaggia La Playa.

Nonostante numerosi atti vandalici avvenuti negli anni, secondo la perizia, l’hotel in costruzione si trova in discreto stato di conservazione. I lavori erano stati interrotti a causa della costruzione su un terreno paludoso e poi, in seguito, pignorato.

Ha 136 camere, servizi e locali accessori l’hotel di tre piani. Nell’albergo, che si trova in costruzione da una decina di anni, doveva nascere anche un centro fitness e una piscina con solarium. Il termine delle presentazioni delle domande è fissato il giorno prima della vendita, che avverrà il 17 gennaio prossimo.

