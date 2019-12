La situazione dell’area durante la produzione di catrame.

Dallo scorso maggio l’azienda Vitali ha aperto una nuova sede a Olbia, nella zona industriale. Dopo i lavori fatti all’aeroporto, è stata rilevata la necessità di produrre conglomerati direttamente qui in Sardegna. Si tratta di materiali utilizzati principalmente per la pavimentazione stradale che vengono comunemente indicati con il termini “catrame” dai non addetti ai lavori.

Dall’apertura dell’impianto, però, la vita delle persone che lavorano o vivono lì vicino è profondamente cambiata. Nonostante l’azienda Vitali sia dotata di tutto ciò che occorre per ridurre le emissioni in atmosfera, in molti si lamentano del cattivo odore.

In zona ci sono anche un asilo e un campetto e i bambini giocano respirando il fumo. C’è da dire che le emissioni prodotte dall’impianto sono a norma di legge e i parametri stabiliti vengono rispettati. Ma l’odore, comunque, c’è.

