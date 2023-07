Aumenti record a Olbia: nelle strutture ricettive si paga il 20% in più

Adiconsum esamina gli aumenti in Sardegna col record a Olbia

A Olbia si registrano aumenti record per le strutture ricettive: il prezzo in media è cresciuto del 20,8 per cento in un anno. In Gallura gli incrementi sono più elevati rispetto al resto della Sardegna anche per quanto riguarda alimentari, alcolici e ristorazione. L’inflazione frena anche in Sardegna, con il tasso di crescita dei prezzi al dettaglio che continua a mantenersi sopra la media nazionale. Ma presenta un andamento molto diverso a seconda delle città della regione, con Olbia in testa. Lo afferma Adiconsum Sardegna, che ha analizzato gli ultimi dati forniti dall’Istat.

Il primato di Olbia

“A giugno l’inflazione in Sardegna si attesta al 6,8% contro il 6,4% della media nazionale – spiega il presidente di Adicosmun Sardegna, Giorgio Vargiu -. Sostenuta la crescita dei prezzi del comparto alimentare, che segna un +11,6% su base annua (contro il +11% della media Italia), equivalente a una maggiore spesa, a parità di consumi pari a +532,5 euro annui a famiglia residente. Sensibili rincari anche per il settore del turismo, con le strutture ricettive dell’isola che hanno aumentato le tariffe in media del +11,7%. L’andamento dei prezzi, tuttavia, non è omogeneo sul territorio: Cagliari registra un tasso di inflazione del 6%, e i listini di hotel, B&b, pensioni, ecc. crescono del +8,2% su base annua, mentre a Olbia l’inflazione raggiunge in media il 7%, gli alimentari rincarano del 12,4% e i servizi di alloggio aumentano addirittura del +20,8%”.

“L’inflazione frena ma i prezzi dei generi di prima necessità, a partire dagli alimentari, sono ancora in forte aumento e rischiano di creare una vera e propria emergenza sociale. A poco serviranno le iniziative del Garante dei prezzi (non ha poteri per garantire alcunché) – conclude -. Per questo chiediamo al Governo di raffreddare i listini al dettaglio individuando un paniere di beni di prima necessità a prezzi bloccati, in modo da sostenere le famiglie in difficoltà con la spesa quotidiana”.

Sardegna

indice generale 6.8%

prodotti alimentari e bevande analcoliche 11.6%

servizi di ristorazione 5.4%

servizi di alloggio 11.7%

Sassari

indice generale 6%

prodotti alimentari e bevande analcoliche 11.5%

servizi di ristorazione 4.6%

servizi di alloggio 15.2%

Cagliari

indice generale 6%

prodotti alimentari e bevande analcoliche 11.1%

servizi di ristorazione 5,6%

servizi di alloggio 8.2%

Olbia

indice generale 7%

prodotti alimentari e bevande analcoliche 12,4%

servizi di ristorazione 8.6%

servizi di alloggio 20.8%.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui