Proposta del Pd per il problema dei parcheggi a La Maddalena

La situazione dei parcheggi a La Maddalena è molto critica e il Pd propone alla Giunta di Fabio Lai di chiedere alla Marina di cedere suoi spazi. “È Sempre più critica la carenza di parcheggi auto e motocicli a La Maddalena, anche e soprattutto nel corso di questa estate – scrivono dal Pd -. In una situazione di emergenza divenuta ormai cronica anche nel corso dell’inverno e nell’ambito di un’impostazione basata su una “opposizione costruttiva” che il Pd intende adottare, vorremmo proporre all’amministrazione una collaborazione tra chi ha la disponibilità di spazi e chi ne ha un disperato bisogno”.



“In attesa della realizzazione dei parcheggi in progetto, che richiederà ancora tempo, il circolo Pd di

La Maddalena propone, in uno spirito di fattiva collaborazione tra gli enti e in ragione di una presenza importante sull’isola, che la Marina militare in primis, ma anche la Guardia costiera, venendo incontro alle esigenze del paese che li ospita, consentano l’utilizzo di aree di sosta già facilmente utilizzabili da subito, individuabili nei pressi del centro storico dell’isola.

Le proposte del Pd

“Una soluzione efficace potrebbe essere quella di aprire l’accesso alla banchina di Punta Chiara, nella disponibilità della Guardia costiera, che manterrebbe comunque i propri parcheggi riservati all’interno del cancello, oltre a quelli di cui gode nei pressi delle Poste e del Porto di Cala Gavetta. Un’altra area inutilizzata dalla Marina Militare potrebbe essere individuata nel cosiddetto “orto dell’Ammiragliato”, dove vi sarebbe la possibilità di dislocare diversi parcheggi a disposizione della cittadinanza e dei turisti”.

“Riteniamo che l’amministrazione in carica dovrebbe farsi portavoce di un’esigenza divenuta ormai insostenibile nei confronti delle Autorità presenti sul territorio. Con le quali è necessario confrontarsi su un piano paritario, ed avanzando richieste per conto dei propri cittadini a cui si chiedono sacrifici, che, sempre più impazienti, sono in attesa di soluzioni ai loro problemi della vita quotidiana. Il Pd, sul tema mobilità, ritiene inoltre di vitale importanza avviare un processo di regolamentazione degli ingressi all’isola e di ripensamento della circolazione interna, attraverso il rafforzamento del servizio di mobilità pubblico e l’implementazione di sistemi di mobilità sostenibile”.

