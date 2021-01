Mobilitata la polizia stradale.

Scatta l’allarme oggi pomeriggio sulla strada statale 131 DCN. A pochi giorni dall’incidente mortale, arriva la segnalazione di un’auto che pare si sia immessa in strada percorrendola in contromano all’altezza della galleria prima del bivio per Nuoro procedendo in direzione Siniscola.

La segnalazione ha coinvolto le pattuglie della polizia stradale inviate sul posto per accertarsi sulla veridicità dell’accaduto senza trovare, però, traccia dell’auto, forse riuscita, dopo un tratto di percorrenza in contromano, a trovare uno svincolo.

Non è la prima segnalazione di auto contromano o che effettuano manovre azzardate come quella avvenuta qualche settimana fa all’altezza di Budoni, dove un’auto ha eseguito un cambio corsia tagliando la strada a un suv all’uscita della galleria causando un grave incidente.

