La situazione coronavirus a Tempio.

Sono 26 i nuovi casi di coronavirus accertati a Tempio Pausania, di cui 11 sono detenuti dell’Istituto penitenziario di Nuchis. Sono invece 13 le persone guarite.

Ad oggi il numero complessivo dei positivi sale quindi a 55. I soggetti posti in quarantena in quanto entrati in contatto stretto con positivi, sono invece 40. Tra i positivi, 5 casi sono stati riscontrati nel reparto di Medicina e Chirurgia del nostro Ospedale “Paolo Dettori”, tutti trasferiti quest’oggi in altri ospedali per il trattamento sanitario previsto.

A questo proposito, vi informo che si sta provvedendo a tamponare il personale medico e paramedico del reparto di medicina e dei medici e paramedici di altri reparti entrati in contatto con i positivi, e alla sanificazione degli ambienti. Una volta terminate queste operazioni, la funzionalità del reparto riprenderà regolarmente, compresi i ricoveri che sono stati sospesi obbligatoriamente, vista la situazione.

“Il nuovo sistema di informazione ai Comuni, sta funzionando regolarmente e sta consentendo ai sindaci di essere costantemente informati e di apprestare le attività di propria competenza. Per il bene di tutti, dobbiamo continuare a essere estremamente prudenti, a rispettare i divieti e a osservare sempre tutte le misure di sicurezza, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l’uso delle mascherina e l’igienizzazione frequente delle mani, nonchè a ridurre allo stretto necessario gli spostamenti seppure consentiti dalle regole di questi giorni” commenta il sindaco Gianni Addis.

(Visited 125 times, 125 visits today)