L’incidente sulla provinciale per Arzachena.

Incidente stradale, questa mattina, intorno alle 10.30 sulla strada provinciale 13 Cannigione – Arzachena. Per cause in corso di accertamento un’autovettura è uscita di strada ribaltandosi in una cunetta.

La squadra dei vigili del fuoco di Arzachena ha provveduto a mettere in sicurezza l’auto e bonificare l’area, dopo avere prestato assistenza alla conducente, una 52enne straniera, che è stata trasportata dal personale del 118 all’ospedale di Olbia per accertamenti. Sul posto la polizia locale di Arzachena.