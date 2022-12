L’incendio di un’auto a Olbia.

I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti questa notte intorno all’ 01:00 per l’incendio di un’autovettura parcheggiata a bordo strada in via Nervi. La berlina è stata parzialmente avvolta dalle fiamme, ma il rapido intervento della squadra ha scongiurato che l’incendio potesse coinvolgere altri veicoli.

Ingenti i danni, non si segnalano feriti, non si esclude nessuna causa. Sul posto la Polizia di stato, che ha avviato le indagini: potrebbe trattarsi di incendio doloso.

