Turismo: ecco le mete di tendenza per l’estate 2023

Con l’arrivo dell’estate tantissimi italiani si preparano a partire per le vacanze. Rispetto agli ultimi anni, il comparto del turismo si prepara a registrare numeri pari o superiori ai livelli pre-Covid, sia per quello che riguarda l’Italia che molte mete estere.

La tendenza, come sempre, è quella di prediligere destinazioni dove trovare un po’ di sollievo dal caldo, oltre che dai ritmi frenetici della routine quotidiana. La concentrazione maggiore di turisti, quindi, si registrerà nelle località di mare, ma l’attenzione di percentuali ugualmente importanti di viaggiatori si concentrerà anche sulla montagna e le grandi metropoli.

Sempre più italiani programmano le vacanze online

Per quanto riguarda le abitudini di viaggio, sono in costante crescita da anni i numeri che interessano la pianificazione di ogni aspetto della vacanza online.

Grazie alle risorse della rete, infatti, al giorno d’oggi è possibile prenotare in anticipo non soltanto il mezzo di trasporto per giungere a destinazione e la location prescelta per il soggiorno, ma anche tanti altri servizi utili.

Per esempio, è possibile sfruttare internet per prendere i biglietti per musei e altri luoghi di interesse, così come per prenotare posti auto oppure optare per una soluzione di noleggio auto a breve termine.

Un altro servizio che al giorno d’oggi si può richiedere direttamente online è quello del deposito bagagli. Infatti, per ottimizzare al massimo il tempo a disposizione prima di effettuare il check-in o dopo il check out e visitare le città in tranquillità, si possono lasciare valigie e borse ingombranti in luoghi dedicati.

A questo proposito, è possibile trovare un deposito bagagli su usebounce.com, una piattaforma che propone esclusivamente partner verificati, garantendo un servizio sicuro e professionale.

Quali sono le città italiane più gettonate al momento?

L’Italia risulta essere la destinazione più ambita per l’estate 2023 visto che custodisce meraviglie naturali e artistiche riconosciute dall’Unesco come patrimoni dell’umanità. Tra i vari capoluoghi, quelli più gettonati sono senza dubbio Napoli e Roma.

Molti turisti, infatti, appartenenti a diverse parti del mondo giungono nel Bel Paese non solo per rilassarsi nel mare cristallino del Sud o per fare escursioni in alta montagna, ma anche per scoprire al meglio le singole città italiane.

Per quanto riguardo il capoluogo campano, una tappa la meritano senza dubbio Piazza del Plebiscito e il Duomo di San Gennaro. Inoltre, gli amanti della storia e dell’arte non possono andar via senza aver visto Napoli sotterranea, in cui vi sono luoghi che risalgono all’epoca greco-romana, e San Gregorio Armeno, famosa per le statuette di terracotta le quali non si limitano a raffigurare esclusivamente i personaggi del presepe, ma anche i volti più noti della televisione, della politica o del cinema nazionale ed internazionale.



Anche Roma quest’anno si conferma una delle mete più apprezzate dai turisti provenienti da tutto il mondo. Chi vuole conoscerne la storia fin dalle sue radici può partire dal Colosseo e dai Fori Imperiali, per poi passare per Piazza Venezia e Piazza di Spagna dove è possibile ammirare la Fontana della Barcaccia del Bernini, risalente al XVII secolo. Da ultimo, e non per minore importanza, altre tappe da non perdere soprattutto durante il tramonto sono il Gianicolo e il Giardino degli Aranci da cui si ha l’occasione di riposarsi dinanzi ad un panorama mozzafiato.

Viaggi estivi: quali sono le destinazioni europee più ambite?

Oltre alle città italiane, sono molto apprezzate anche mete europee come, per esempio, Budapest e Parigi.

Infatti, sono in molti che intendono andare nella capitale francese per osservare la Gioconda di Leonardo Da Vinci al Louvre o l’arte moderna nel Centro Pompidou. Inoltre, coloro che vogliono vivere un’esperienza più romantica hanno la possibilità di fare un giro in barca sulla Senna potendo in questo modo attraversare tutti i suoi bellissimi ponti, come quello di Alessandro III. Mentre, chi preferisce il divertimento non può non andare al parco di Disneyland adatto a tutte le età. Peraltro, essendo Parigi la capitale della moda, è possibile anche raggiungere Champs Elysées al fine di ammirare le vetrine delle boutique dei marchi più prestigiosi.

Anche l’Ungheria attira ogni anno innumerevoli viaggiatori i quali, al di là del relax assicurato dai bagni termali Széchenyi, possono visitare i due quartieri della capitale, Buda (città alta) e Pest (città bassa).

Qui hanno l’opportunità di vedere le attrazioni principali, tra cui non si possono non citare il Palazzo Reale, il Parlamento, il Bastione dei Pescatori e la Basilica di Santo Stefano. Infine, merita una visita anche il Mercato Centrale (Nagy Vásárcsarnok) noto per i suoi souvenir artigianali.

