A fuoco un auto in zona aeroporto, vigili del fuoco in azione a Olbia

I vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia sono intervenuti questa mattina verso le 3 per un’auto in fiamme nella zona dell’aeroporto. Il mezzo ha preso fuoco all’interno di un autolavaggio e la recinzione ha complicato un po’ il lavoro della squadra del 115. Ma il rapido intervento ha comunque evitato danni alla struttura e che le fiamme raggiungessero altre auto. I danni sono stati comunque ingenti, anche se sono ancora in fase di accertamento. Così come le cause del rogo, sulle quali indaga anche la polizia arrivata stanotte sul posto.