L’incendio nei pressi dello svincolo per Aglientu.

Paura questo pomeriggio intorno alle 16 sulla strada provinciale 5, nei pressi dello svincolo per Aglientu. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto ha preso fuoco.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco di Tempio che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona interessata dall’incendio. Ingenti i danni riportati dall’auto nel rogo.