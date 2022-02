Via i vecchi binari, Golfo Aranci punta alla riqualificazione dei Baracconi

Golfo Aranci punta alla riqualificazione dei Baracconi. Nei giorni scorsi il sindaco Mario Mulas si è confrontato anche con l’amministratore delegato di RFI Vera Fiorani.

Al centro dell’incontro i vecchi binari in disuso e una nuova visione di Golfo Aranci, “slegata da logiche portuali, di deposito e di traffico merci ai Baracconi, ma investimenti in una chiave turistica che verte su una nuova metropolitana di superficie elettrica che collegherà il territorio all’Aeroporto Costa Smeralda”, ha spiegato il primo cittadino.

“Un risultato storico, tanto importante quanto la pianificazione con l’Autorità portuale, istituzione anch’essa fondamentale per ottenere la riqualificazione dei Baracconi, uno dei patrimoni ambientali più importanti del mediterraneo – ha continuato il sindaco Mulas – . Una visione che ha necessità di un confronto con l’Autorità Portuale ed il supporto della Regione Sardegna, al fine di far coincidere i vari step dei lavori come ad esempio lo smantellamento della sopraelevata e l’utilizzo dell’attracco portuale per trasportare i materiali necessari agli interventi su tutte le ferrovie sarde finanziati dal PNRR, e vedere alla fine conciliati tutti i nostri obbiettivi e vedere riqualificato il nostro paradiso. Vede quindi il via un processo che, a partire dal Consiglio comunale, vedrà coinvolta l’intera cittadinanza per cambiare finalmente assieme il volto al cuore del nostro paese“.