Auto ribaltata sulla strada tra Palau e Arzachena: feriti 2 giovani

I 2 sono stati portati all’ospedale di Olbia.

Ieri sera poco le 19 un’auto con a bordo 2 giovani si è ribaltata sulla strada che da Palau porta ad Arzachena. Per cause ancora in fase di accertamento il conducente dell’auto ha perso il controllo all’inizio di Cannigione.

I due, un 23enne di Arzachena e una 19enne di Palau, sono rimasti incastrati nell’auto e sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per liberarli. Estratti dall’auto sono stati trasportati all’ospedale di Olbia per le le cure, ma fortunatamente i 2 hanno riportato solo delle lievi ferite.

(Visited 540 times, 540 visits today)