Tempio, l’autopsia sul corpo di Frigeri non svela il giallo della morte

Il giallo della morte di Angelo Frigeri.

Sono già passate più di due settimane dalla morte di Angelo Frigeri, il detenuto di Tempio che ha deciso di togliersi la vita in una cella del carcere di Uta. A dieci giorni dall’esecuzione dell’autopsia, la salma resta a disposizione della Procura di Cagliari, senza essere restituito alla sua famiglia.

Sul corpo di Frigeri sarebbero stati disposti ulteriori approfondimenti, ragion per cui non è stata fissata la data dei funerali. Non si esclude che tra la sua morte e la fuga del boss Marco Raduano possa esserci un collegamento.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui