Olbia, un banchetto per raccogliere fondi contro le malattie infantili

Il banchetto dell’associazione Umberto Veronesi a Olbia.

Grande successo, a Olbia, per l’iniziativa dell’associazione Umberto Veronesi. I volontari sabato e domenica sono scesi in campo alla ricerca di contributi per la ricerca e la cura delle problematiche oncologiche infantili.

Il banchetto si è svolto sabato 22 aprile dalle ore 9:30 alle ore 12:30 in via Garibaldi vicino al Caffè Bellavista e domenica 23 aprile sempre dalle 9:30 alle 12:30 nella Piazza della basilica di San Simplicio. Con un contributo di 10 euro è stato donato un tris di pomodorini.

