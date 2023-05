Un gruppo di stranieri si sono picchiati in pieno giorno davanti a numerosi locali aperti.

Un episodio agghiacciante davanti a tanti avventori dei bar aperti sulla piazza Matteotti e i bambini che giocavano allegramente sulle giostre inaugurate in quel luogo proprio per allontanare, invano, quel degrado presente da tempo immemore.

Quel pomeriggio del 6 maggio, in pieno giorno, intorno alle 17, all’improvviso si è alzato un fuggi fuggi generale. Scappano tutti perché un gruppo di giovani immigrati ha cominciato a prendersi a colpi di tavolino, afferrato da un fast food pachistano che si trovava chiuso in quel momento. “Là c’erano anche turisti che prendevano l’aperitivo e anche mamme con bambini”, racconta una persona che ha assistito alla scena.

I video di quella terribile scena girano nei telefonini di numerosi residenti e sono arrivati al comitato del centro storico, che da tempo denunciava, invano, il degrado che si assiste in quella piazza e in altre aree del quartiere che dovrebbe essere il ”salotto buono” di Olbia. Chi ha assistito alla rissa ha chiamato le forze dell’ordine. “Però non ho notato se hanno preso le generalità di queste persone”, dice un presente.

Chi ha assistito lavora nelle vicinanze di piazza Matteotti non ha dubbi. “Quella è una piazza di spaccio ed era sicuramente un regolamento di conti”. Il comitato, nel frattempo, ha scritto al prefetto, poiché non è riuscito a ottenere un incontro con l’amministrazione comunale per incrementare i controlli in centro.

