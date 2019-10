Bagnanti affollano le spiagge.

Un’estate che non vuol finire mai, quella del 2019. È così, infatti, che la spiaggia di La Cinta, a San Teodoro, si riempie di bagnanti. Certo la folla non è quella dei mesi di luglio e agosto, ma l’aspetto della spiaggia nelle ore centrali di sabato 12 ottobre non ha nulla da invidiare ad un sabato di inizio giugno.

Surfisti, kite surfer, ma anche famiglie che si vogliono godere ancora un po’ il sole e farsi un ultimo bagno. Un quadro insolito per un weekend di metà ottobre, ma che prospetta la concreta possibilità di allungare la stagione estiva per gli anni a venire.

(Visited 115 times, 115 visits today)