La vittima è un turista americano.

Sono circa le 13 di ieri quando è arrivata la chiamata al 118. Un turista statunitense di 69 anni è stato colto da un malore mentre faceva il bagno a Caprera.

L’intervento degli operatori del 118 è stato immediato. Subito si sono adoperati per rianimarlo, ma purtroppo Herber Seigner non dava più segni di vita.

Il turista stava trascorrendo una vacanza nell’arcipelago. Ancora da accertare le cause del decesso, se sia avvenuto per una congestione o per un infarto.

(Visited 148 times, 170 visits today)