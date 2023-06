Addio alla piccola Andrea, la bambina scomparsa a Luogosanto.

Un grave lutto ha colpito il paese di Luogosanto. Si era appena affacciata alla vita, la piccola Andrea, la bambina morta a soli 2 anni a causa di una malattia. Una notizia che ha lasciato un profondo dolore nel paese, che si è stretto attorno alla giovane famiglia che ha perso la bimba.

Messaggi di tristezza anche da Olbia.

Sono tanti i messaggi di vicinanza che la famiglia della bambina sta ricevendo in questo momento, non solo da Luogosanto ma anche da Olbia e paesi limitrofi. “Ora gioca con gli angeli in paradiso”, hanno scritto sui social da tutta la Gallura, che è sconvolta per quanto è successo nel piccolo paese del territorio.

