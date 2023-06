Cani abbandonati a Olbia.

A Olbia è boom di cani abbandonati, che sono all’ordine del giorno. Un problema culturale, poiché le campagne di sterilizzazione si fanno, ma pochi partecipano. È l’appello lanciato dall’assessora ai Servizi Sociali, Simonetta Lai, durante l’ultimo consiglio comunale di Olbia, che ha chiesto maggiore partecipazione ai cittadini.

La sterilizzazione, infatti, assieme al microchip, serve a contrastare l’abbandono dei cuccioli. “L’abbandono degli animali non solo è un crimine morale, ma anche un reato penale – ha dichiarato Lai -. Il problema è che la mancanza di sterilizzazione di tante femmine di cani e di gatti sta creando un problema veramente importante. Il nostro canile è veramente allo stremo che accoglie questi cuccioli che vengono abbandonati, non possiamo portare via le femmine di cane perché ci deve essere l’intervento dell’Asl”.

“Olbia è molto colpita da questo fenomeno – prosegue -. Vuoi perché molte femmine non vengono sterilizzate e non si può ravvisare la paternità del cane perché non sono microcippati. Si tratta di un fenomeno molto diffuso che stiamo combattendo da tempo vorrei che le persone si sensibilizzassero e facessero interventi. Quando si vede un cane vagare per strada disorientato basta fare una segnalazione alle forze dell’ordine”.

Anche la minoranza del Consiglio comunale ha confermato il problema, anche dovuto alla mancanza di altri canili in Gallura. “C’è un problema di fondo, manca l’educazione da parte dei proprietari – ha detto il consigliere di opposizione Gaspare Piccinnu -. La mattina in tutta la città vediamo la porte socchiuse, il cane che esce, fa bisogni, si accoppia con altri e quant’altro. I proprietari se ne fregano di noi e dobbiamo fare lo slalom tra le deiezioni ed è umiliante chiedere a quelli de vizia a pulire”. Il consigliere, inoltre, ha dichiarato che ci vorrebbero più sanzioni come deterrente.

