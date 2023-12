Nasce una bimba all’ospedale di Tempio, miracolo di Natale al punto nascita chiuso

Il lieto evento è avvenuto all’ospedale di Tempio.

Il punto nascita dell’ospedale di Tempio è chiuso dal 2018, ma dopo 5 anni è nata una bambina. Un miracolo di Natale al Paolo Dettori, avvenuto questa mattina alle ore 9:11, dove la piccola Carlotta ha visto la luce grazie a due medici e un’ostetrica che hanno gestito al meglio il parto d’urgenza.

A raccontare questo lieto evento è la zia della bambina, che risiede a Tempio come la sorella che ha partorito da poco la bimba. “Mia sorella Francesca stamattina ha avuto delle contrazioni e la bimba era podalica – racconta Valeria -. Il parto era programmato per il 29 dicembre, ma non c’era tempo per andare a Olbia, così siamo andati al pronto soccorso a Tempio. Mia sorella è stata operata ed è nata Carlotta. Sia la mamma che la bimba stanno bene, pesa 2 kg e mezzo e sia noi che i medici siamo felicissimi. Ringrazio i dottori Sardu, la pediatra Fiori e l’ostetrica Spano. In vista del Natale si spera che questa nascita sia di buon auspicio per un nuovo punto nascite”.

Il parto e la nota dell’Asl.

La paziente è entrata nel reparto della struttura sanitaria alle 8:15 ed è stata sottoposta a visita ginecologica. Durante la visita di questa mattina i ginecologi dell’ospedale di Tempio Pausania hanno riscontrato una dilatazione quasi completa, concordando sulla necessità di procedere con immediatezza all’intervento chirurgico in quanto la bambina si presentava in posizione podalica.

Dopo circa quattro ore di osservazione e dopo aver constatato il buono stato di salute della mamma e della neonata è stato disposto il trasferimento in ambulanza nell’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Olbia. L’equipe era formata da due ginecologi, dall’anestesista, dall’ostetrica, dal personale di sala, dall’infermiera e dalla pediatra.

“Gli operatori sanitari dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania hanno fronteggiato con prontezza una situazione di assoluta emergenza. Tutto si è svolto per il meglio – sottolinea la Direzione Aziendale della Asl Gallura – grazie alla loro professionalità. Da parte nostra va a loro un grande ringraziamento per aver collaborato e per essersi adoperati al fine di garantire la salute della mamma e della bimba. Alla donna e alla sua famiglia vanno i nostri migliori auguri”.

