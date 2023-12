Pubblica sui social un countdown per uccidere la ex, in carcere 60enne

Arrestato per stalking a Cagliari.

Non si ferma la violenza sulle donne, nemmeno in Sardegna. Anche nell’Isola si registrano numerosi episodi di ex partner che non si rassegnano alla fine delle relazioni, spesso violente intrattenute con le ex, che stanche degli abusi hanno deciso di trovare il coraggio di lasciarli.

Nonostante si sia parlato molto del femminicidio di Giulia Cecchettin, a causa del problema profondo del patriarcato nel nostro Paese, un’altra donna ha rischiato di morire a Cagliari. Un 60enne è stato arrestato dai carabinieri, per aver perseguitato e minacciato di morte la ex.

La 37enne aveva da tempo deciso di interrompere la relazione sentimentale, ma lui, che ora si trova nel carcere di Uta, non si era rassegnato. Più volte si era appostato sia sotto casa che sul luogo di lavoro, ma la cosa più grave è che aveva postato su Facebook un countdown per uccidere la ex.

La 37enne fortunatamente è stata aiutata da parenti e amici, che non la perdevano mai di vista e si è creata una rete di protezione, mentre i militari hanno predisposto una sistematica attività di vigilanza e investigazione. Nonostante ciò non si era fermato, così i carabinieri lo hanno fermato alla fermata dell’autobus dove la donna stava attendendo il bus per tronare a casa e lo hanno condotto nel carcere di Uta.

