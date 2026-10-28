Bellezza e benessere per pazienti oncologiche, il progetto a Olbia

Il progetto per le pazienti oncologiche.

Prendersi cura di sé durante le terapie oncologiche, ritrovando fiducia nella propria immagine e uno spazio di condivisione. È questo l’obiettivo dei laboratori gratuiti di bellezza e benessere promossi da La forza e il sorriso E.T.S., che prendono il via al Mater Olbia Hospital. La collaborazione amplia la rete nazionale delle strutture sanitarie che ospitano il progetto, offrendo anche a Olbia un sostegno concreto alle persone in trattamento oncologico. Gli incontri affiancano le cure mediche con attività dedicate al benessere personale e al recupero dell’autostima.

Ogni laboratorio prevede una seduta di circa due ore e mezza, durante la quale Beauty Coach volontari insegnano tecniche di skincare e make-up pensate per mascherare gli effetti collaterali delle terapie. Gli incontri si svolgono con il supporto di uno psicologo, disponibile a offrire ascolto e sostegno quando necessario. Alle partecipanti viene inoltre consegnata una beauty bag con prodotti da utilizzare durante il laboratorio e a casa.

“Abbiamo lavorato a lungo per portare al Mater Olbia Hospital questo progetto, perché crediamo che prendersi cura di una persona significhi guardare oltre gli aspetti strettamente clinici, riconoscerne i bisogni, le emozioni e il desiderio di continuare a sentirsi sé stessa. Il primo laboratorio, che abbiamo realizzato in forma pilota, ci ha regalato momenti di straordinaria intensità e ci ha confermato quanto valore possano avere la relazione umana, l’empatia e la condivisione – afferma Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo, amministratore delegato del Mater Olbia Hospital -. Per qualche ora abbiamo creato uno spazio in cui si è parlato di vita, lasciando posto ai sorrisi, alla leggerezza e al piacere di stare insieme. È stato emozionante vedere il nostro ospedale vissuto con occhi diversi: non soltanto un luogo di cura, ma anche un luogo di incontro, di vicinanza e di benessere. Crediamo che mettere davvero la persona al centro significhi prendersi cura di tutto ciò che è, non soltanto della sua salute. Perché ogni persona è molto più della malattia che sta affrontando”.

L’iniziativa punta ad aiutare le pazienti ad affrontare i cambiamenti dell’aspetto fisico legati alle cure, spesso causa di disagio psicologico e sociale. Attraverso la cura di sé e il confronto con gli altri, i laboratori favoriscono un rapporto più sereno con la propria immagine e la possibilità di sentirsi nuovamente a proprio agio nelle relazioni sociali.

Alla realizzazione del progetto contribuiscono la dottoressa Paola Bazzu, psiconcologa, e le Beauty Coach Valeria Boncoraglio e Alessia Secci, che mettono a disposizione professionalità, sensibilità ed esperienza a sostegno delle pazienti e dell’associazione. “La collaborazione con Mater Olbia Hospital rappresenta un passo importante per rendere i nostri laboratori accessibili a un numero sempre maggiore di persone in trattamento oncologico», dichiara Paolo Braguzzi, Presidente de La forza e il sorriso E.T.S. «La presenza sul territorio si costruisce grazie all’impegno di strutture che scelgono di accogliere il progetto e di contribuire alla sua realizzazione nel tempo. È questo il valore delle collaborazioni con i nostri enti ospitanti: unire competenze e risorse per offrire un sostegno concreto e gratuito alle persone che affrontano le terapie. Ringraziamo Mater Olbia Hospital per aver scelto di intraprendere questo percorso insieme a noi e tutti i professionisti e i Beauty Coach volontari che renderanno possibile lo svolgimento dei laboratori. Il loro contributo sarà fondamentale per dare continuità all’iniziativa e farla conoscere alle persone che potranno beneficiarne”.

Il Mater Olbia Hospital è una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, situata nel nord-est della Sardegna. Nato dalla partnership tra Qatar Foundation Endowment e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, opera nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’innovazione tecnologica, della ricerca e della formazione.

La forza e il sorriso L.G.F.B. Italia E.T.S. è la versione italiana del programma internazionale Look Good Feel Better, nato nel 1989 e oggi presente in 27 Paesi. In Italia il progetto è attivo dal 2007 e ha coinvolto oltre 25.500 donne attraverso 5.900 laboratori organizzati in più di 60 strutture ospitanti, grazie a circa 500 volontari. L’associazione è sostenuta da 45 aziende della filiera cosmetica e gode del patrocinio di Cosmetica Italia, l’associazione nazionale delle imprese cosmetiche aderente a Federchimica.

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