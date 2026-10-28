Salute mentale, servizio trasferito all’ospedale di Tempio Pausania

Trasferito il Centro di Salute Mentale di Tempio Pausania.

Il Centro di Salute Mentale di Tempio Pausania si trasferisce temporaneamente al terzo piano dell’ospedale Paolo Dettori. La riorganizzazione della sede, prevista fino al 9 dicembre, si rende necessaria per consentire lo svolgimento di lavori di ristrutturazione edilizia e degli impianti. La nuova collocazione è stata individuata per garantire la continuità delle attività e permettere agli utenti di continuare a fare riferimento al servizio durante il periodo degli interventi.

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Orari di apertura e contatti.

Durante il trasferimento, il Centro di Salute Mentale manterrà un orario di apertura dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 15. Per informazioni, comunicazioni o richieste, gli utenti potranno contattare direttamente la struttura attraverso i recapiti messi a disposizione dall’Asl Gallura. Il numero telefonico è 079/678570, mentre per le comunicazioni via posta elettronica è possibile scrivere all’indirizzo [email protected].

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