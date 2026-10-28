Svolta nella caccia all’uomo dopo l’omicidio a Olbia

I carabinieri e vigili del fuoco hanno fatto irruzione in una palazzina abbandonata di Olbia, svolta nella caccia all’uomo dopo l’omicidio. Le ricerche sono concentrate in un edificio a due piani in via Genova, davanti al lungomare di Olbia. Prima un’auto dei carabinieri, poi sono arrivati i rinforzi. I militari hanno prelevato un uomo, che è stato accopagnato in caserma

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che, con l’autoscala, hanno aiutato i militari a salire al piano di sopra. È la svolta per la caccia all’uomo egiziano che ieri in Corso Umberto ha accoltellato a morte il 42enne pugliese Pietro Paolo Filippo Sciusco. È probabile che nella palazzina stiano cercando l’arma del delitto e altri elementi utili.

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